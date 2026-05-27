La Paz "asfixiada": Dockweiler plantea díalogo e instalar corredor humanitario

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, expresó este miércoles su preocupación por la escalada del conflicto social que afecta al departamento y aseguró que la ciudad atraviesa una situación crítica que está impactando directamente en el abastecimiento, la salud y la economía de la población.

Durante una entrevista matinal, la autoridad afirmó que La Paz se encuentra “asfixiada” por los efectos de los bloqueos, el desabastecimiento de combustibles y el encarecimiento de productos básicos, situación que —dijo— requiere soluciones inmediatas mediante el diálogo.

Corredor humanitario

Dockweiler informó que la Alcaldía viene aplicando medidas de contingencia, como la habilitación de ocho vuelos diarios para el traslado de alimentos, campañas de donación de sangre y la administración priorizada de oxígeno en hospitales municipales, con reservas disponibles para aproximadamente 15 días.

Asimismo, explicó que se determinó priorizar el uso de diésel para el recojo de basura, suspendiendo temporalmente otros servicios municipales, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria mayor.

Paro indefinido tras abrogación de Ley 1341

Respecto al paro indefinido del transporte y la promulgación de la abrogación de la Ley 1341, el alcalde sostuvo que las medidas de excepción podrían profundizar el conflicto, por lo que insistió en apostar por una salida concertada.

En ese marco, anunció que la Asamblea de la Paceñidad, convocada para esta jornada, buscará consolidar a la ciudad como mediadora para promover un diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, además de gestionar un corredor humanitario que garantice el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.

“La Paz está perdiendo competitividad y empobreciéndose. Necesitamos una solución estructural e inmediata”, advirtió la autoridad edil.

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