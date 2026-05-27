Médicos marcharán en La Paz ante falta de insumos y oxígeno en hospitales

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, confirmó la realización de una marcha de mandiles blancos ante la crítica situación que atraviesa el sistema de salud del departamento tras 27 días de bloqueos y movilizaciones que impiden el ingreso regular de insumos esenciales.

Larrea alertó que los hospitales paceños se encuentran “asfixiándose” debido a que las cisternas que transportan oxígeno no pueden salir ni reingresar al departamento, generando un escenario de emergencia que obligó a implementar medidas de contingencia sin precedentes.

“Si no hay oxígeno, no hay vida”, remarcó, al señalar que actualmente se realizan préstamos de oxígeno entre hospitales para mantener la atención de pacientes críticos, neonatos y personas internadas en terapia intensiva.

Falta de insumos

El dirigente médico explicó que desde el viernes se suspendieron cirugías programadas y únicamente se atienden intervenciones de emergencia. A esto se suma la falta de medicamentos, con al menos 50 toneladas de insumos varadas fuera de La Paz, además de dificultades para abastecer de combustible a ambulancias.

También denunció que la crisis afecta la alimentación hospitalaria, ya que la escasez y el incremento de precios obligan a sustituir proteínas esenciales en las dietas de recuperación de pacientes postquirúrgicos, lo que podría prolongar internaciones y generar complicaciones.

Según Larrea, incluso los profesionales de la salud enfrentan restricciones de movilidad y agresiones al intentar trasladarse, lo que obligó a reorganizar turnos de 12 y 24 horas para garantizar la atención mínima.

Concentración

La marcha fue convocada para este jueves a las 10:00, con concentración en el Hospital de Clínicas, e invita a participar a profesionales de salud, universidades, plataformas ciudadanas y población en general.

El sector médico reiteró que la protesta no responde a intereses políticos, sino al objetivo de exigir una solución inmediata al conflicto mediante diálogo o la aplicación de mecanismos constitucionales que permitan restablecer el abastecimiento.

“Ya no podemos seguir sosteniendo esta situación. El sistema de salud del departamento está al borde del colapso”, advirtió Larrea.

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