Reinstalan bloqueos en Senkata y amedrentan a civiles en El Alto

La tensión volvió a instalarse en El Alto, donde grupos movilizados comenzaron a reinstalar bloqueos en cercanías de la planta de Senkata, obstaculizando el ingreso y salida de cisternas con combustible y generando amedrentamientos contra civiles.

Según el reporte desde el lugar, inicialmente un pequeño grupo de personas se concentró en el sector, pero minutos después se sumaron más manifestantes que empezaron a impedir la circulación vehicular.

Conductores de minibuses, taxis y otros motorizados denunciaron agresiones verbales y lanzamiento de piedras por parte de los movilizados, quienes les exigían suspender operaciones y retirarse del lugar.

La situación obligó a varios vehículos a abandonar la zona ante el temor de mayores incidentes.

Cisternas continúan paralizadas

En paralelo, YPFB confirmó que más de 1.600 cisternas permanecen detenidas en carreteras sin poder llegar hasta la planta de Senkata debido a los bloqueos instalados en distintos puntos del departamento.

Ante el recrudecimiento del conflicto, se reforzó la seguridad con presencia policial y militar en los accesos a la planta para resguardar las instalaciones y evitar mayores altercados.

La interrupción del paso de cisternas amenaza con profundizar aún más la crisis de abastecimiento de carburantes que afecta a La Paz y El Alto.

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