Choferes en La Paz activan paro indefinido: esto dice la resolución del sector

La Federación Departamental de Choferes “1ro de Mayo” de La Paz determinó ingresar a un paro indefinido movilizado con repliegue de unidades desde las 00:00 de este miércoles 27 de mayo, como medida de protesta frente a la crisis de carburantes que afecta al departamento.

Emergencia en el sector

La decisión fue asumida en un Ampliado Departamental de Emergencia, donde los dirigentes del autotransporte analizaron la situación crítica provocada por la escasez de gasolina y diésel, además del impacto que esta problemática genera en la actividad económica, el transporte y los servicios en La Paz.

En la resolución emitida, el sector señala que la falta de suministro de combustibles, sumada al incremento de costos de la canasta familiar y al incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno, ha generado un profundo malestar en las bases.

Foto: Comunicado oficial. Federación Departamental de Choferes "1 de mayo".

Los choferes también cuestionaron la “falta de gobernabilidad de las autoridades”, situación que —afirman— ha derivado en una crisis que afecta directamente a la ciudadanía.

Repliegue del transporte

El documento establece que la medida contempla paro indefinido movilizado y repliegue total de movilidades, lo que podría afectar significativamente el servicio de transporte público en la sede de Gobierno y otras regiones del departamento.

La dirigencia advirtió que la protesta se mantendrá hasta obtener respuestas concretas a sus demandas relacionadas con el abastecimiento regular de carburantes y el cumplimiento de los acuerdos previamente suscritos con el Ejecutivo.

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