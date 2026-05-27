Tome previsiones: estos son los cortes de vías anunciados para hoy en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía emitió el reporte actualizado de este miércoles sobre movilizaciones, concentraciones y cortes de vías previstos en distintos sectores de La Paz y El Alto, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en el desplazamiento.

Entre los principales puntos de conflicto figura la avenida Baptista, a la altura del Cementerio General, donde la Central Obrera Boliviana (COB), las Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia instalarán una concentración con bloqueo.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

También se prevé una marcha de protesta en la Casa Social del Maestro, protagonizada por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz.

Transportistas se movilizan

A esto se suman bloqueos en rutas principales entre La Paz y El Alto, impulsados por la Federación Departamental de Choferes de La Paz y sindicatos afiliados, además de una concentración en la avenida Naciones Unidas, sector Multifuncional, convocada por la COB y sectores afines.

Otro punto de movilización será la calle 8 de Calacoto, donde el Sindicato Mixto de Transporte desarrollará un mitin de protesta.

La Policía informó además que la Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías, mientras que se registra un punto de bloqueo en el sector de Mil Esquinas, lo que genera restricción en la circulación vehicular. Las autoridades exhortaron a la población a planificar sus desplazamientos y optar por rutas alternas.

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