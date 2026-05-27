“Queremos trabajar”: comerciantes y transportistas protestan por bloqueos en La Paz

Las protestas y bloqueos que se han generado por el pedido de algunos grupos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, están asfixiando a sectores que no pueden trabajar con normalidad, como los comerciantes informales y transportistas, que se manifestaron este martes por separado en La Paz para exigir "soluciones".

"Queremos trabajar", "soluciones para La Paz" y "por culpa del bloqueo estamos en las calles", corearon decenas de pequeños comerciantes que marcharon con banderas blancas y de Bolivia por el centro histórico de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

Los movilizados, incluidas varias mujeres aimaras, pasaron por las calles cercanas a la plaza Murillo, el centro del poder político, custodiada por agentes antidisturbios, aunque no intentaron ingresar hacia ese lugar.

La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos, afectando incluso a pequeños quioscos callejeros en el centro de la ciudad, ante lo cual el trabajo de esos sectores ha sido irregular.

Una dirigente de los llamados gremialistas o comerciantes, Miriam Hernández, dijo a los medios que "varios negocios han cerrado", ya sea por las movilizaciones, o por el desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, consecuencia de los bloqueos, que afecta a los comerciantes que ofrecen comida.

"Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada", sostuvo Hernández.

También en La Paz, sindicatos de transportistas realizaron bloqueos callejeros por la falta de combustibles que nuevamente está afectando al país, aunque ahora es por los cortes de vías que impiden su traslado hasta las distribuidoras.

Algunos sindicatos de choferes amenazaron con sumarse a las protestas por la renuncia de Paz si no se agilizan las compensaciones por los daños causados a sus vehículos por la gasolina en mal estado que se vendió en los primeros meses del año.

Otro departamento afectado por los bloqueos de carreteras es Cochabamba (centro), donde un grupo de lecheros optó por llevar su producto hasta la ciudad homónima para venderlo en algunas plazas, al no poder enviarlo a otras regiones.

Un representante del sector, Jhasmani Medrano, explicó que la leche no se puede almacenar y "sí o sí tiene que venderse en el día".

Medrano dijo que los bloqueos "están golpeando" al sector, afectado además porque más de 300 camiones con alimento para el ganado están varados en una carretera.

Los bloqueos iniciaron hace 21 días en La Paz, pero se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

La Paz, El Alto y Oruro sufren por la falta de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras que miles de vehículos permanecen varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales e internacionales, como los que conducen a los puertos de Chile y Perú.

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