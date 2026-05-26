“Este caos beneficia al narcotráfico”, afirma el viceministro Ernesto Justiniano sobre los bloqueos

La escalada de conflictividad social en el país ha comenzado a afectar las operaciones estratégicas de seguridad interna, de acuerdo a lo que indica el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. Asimismo, advirtió sobre el impacto directo de estas movilizaciones al señalar que “lamentablemente estamos con unas condiciones de bloqueo, de violencia en algunas partes”.

La interrupción de los accesos viales impide que las fuerzas del orden mantengan su despliegue operativo en los puntos más críticos de fiscalización. “Este caos beneficia al narcotráfico por que impide la presencia del Estado en puntos centrales como ser la zona roja del Trópico de Cochabamba”, explicó la autoridad gubernamental.

Riesgo extremo para los efectivos

La imposibilidad de circular libremente por el territorio nacional no solo paraliza las investigaciones, sino que expone la integridad del personal civil y policial.

Justiniano enfatizó que la coyuntura “no nos permite hacer un buen trabajo desde el punto de vista de cortar las rutas ilícitas, hacer la extracción del personal de área sensible. Si está bloqueado pueden poner en riesgo la seguridad de los efectivos policiales que están en la lucha contra el narcotráfico”.

“No podemos tener las rutas cortadas, los únicos que se benefician son los narcotraficantes, están haciendo mayor cantidad de actos ilícitos. Se nos ha complicado para el trabajo que tenemos que hacer”, concluyó el viceministro respecto a este adverso contexto que hoy golpea al sector de sustancias controladas y al país.

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