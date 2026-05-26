Rodrigo Paz: “Evo Morales va a acabar en la justicia”

El presidente Rodrigo Paz aseguró, durante una entrevista concedida a CNN, que el expresidente Evo Morales será puesto a disposición de la justicia y afirmó que el líder cocalero vive con el temor de ser detenido en cualquier momento.

“Evo Morales va a ir a la justicia, él va a acabar en la justicia. Entenderás que mayor información no te puedo dar, pero él va a acabar en la justicia, es un compromiso de este Gobierno”, declaró el mandatario.

Paz agregó que Morales no estaría logrando dormir con tranquilidad debido a la posibilidad de que las fuerzas del orden ejecuten la orden de aprehensión emitida en su contra.

“Porque Evo sabe que es culpable de algo. Ahora tiene un entorno complejo de seguidores, es una suerte de secta que lo defiende aún sabiendo que lo investigan por el trato con una menor de 14 años y tener un hijo con esa menor”, sostuvo.

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija dispuso una orden de aprehensión contra el exmandatario, además de ratificar su declaratoria de rebeldía, tras su inasistencia a la audiencia del juicio oral en el que es acusado por el delito de trata de personas agravada.

Mira la programación en Red Uno Play