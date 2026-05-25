Paz asegura que hará cumplir la Constitución ante las movilizaciones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lamentó desde Sucre que las movilizaciones y bloqueos en el país ya hayan cobrado la vida de tres mujeres y un menor de edad, y cuestionó a los dirigentes que impulsan las protestas sobre si están dispuestos a asumir la responsabilidad histórica por estos hechos.

“Le pregunto a los dirigentes: ¿están dispuestos a responder ante la historia por cada vida que se perdió esperando una ambulancia?, ¿por cada familia que ha perdido un ser querido o que no puede darle de comer a sus hijos?”, manifestó el mandatario.

Paz lamentó la intransigencia de los sectores movilizados y aseguró que incluso se están impidiendo acciones destinadas a garantizar el abastecimiento de alimentos y el traslado de tanques de oxígeno hacia hospitales del país para atender a pacientes.

“¿Qué nos está pasando como nación? ¿Creen que es miedo lo que pasa acá? No. El diálogo no es miedo; el diálogo es el valor de no usar la fuerza para lograr el éxito a través de decisiones conjuntas”, sostuvo.

En esa línea, dijo que Boliva es la patria que nunca ha abandonado a los bolivianos, y este lunes pidió a todos no abandonar la patria en este momento crucial.

“Yo no voy a abandonar la patria ahora y tendrán en su presidente y en su Gobierno, la firmeza para hacer cumplir la Constitución y los objetivos que nos hemos puesto cada uno de los departamentos para salir adelante”, señaló el mandatario.

Sin embargo, el mandatario se disculpó públicamente si es que no puedo atender a tiempo y se comprometió en atenderlos.

“Los voy a atender, antes del dolor de un pueblo que está sin oxígeno, sin alimentos, si el presidente tiene que pedir disculpas por no tener el tiempo para atenderlos lo hago, si uno se equivoca y se rectifica no pierde, sino gana, porque la patria se merece siempre el servicio de todos nosotros”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play