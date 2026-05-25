Conozca los 10 datos más sobresalientes del discurso del presidente Paz

En el marco de los actos protocolares por el aniversario del Primer Grito Libertario de América, celebrado este lunes en Sucre, el presidente Rodrigo Paz brindó un extenso discurso centrado en la unidad del país, la defensa de la Constitución, el diálogo como salida a la conflictividad social y una serie de anuncios económicos y políticos.

Durante su intervención en la Casa de la Libertad, ante autoridades nacionales, judiciales, legislativas y departamentales, el mandatario aseguró que Bolivia atraviesa “una encrucijada histórica” y pidió construir una nueva etapa basada en el diálogo, el respeto institucional y el desarrollo regional.

Estos son los 10 datos más sobresalientes del discurso de Rodrigo Paz:

1. Llamó al diálogo como única salida al conflicto social

Paz reiteró que su Gobierno mantendrá abiertas las puertas al diálogo con todos los sectores movilizados y cuestionó los bloqueos como medida de presión.

“El bloqueo no es una solución; el diálogo sí fue creado dentro de la Constitución para sacar adelante la Patria”, dijo.

2. Anunció un perdonazo tributario para sectores populares

El presidente informó que esta semana presentará una norma de alivio tributario dirigida a gremiales, transportistas, cuentapropistas y artesanos con deudas acumuladas desde 2017.

“No es para los ricos; es para el que vive día a día”, sostuvo.

3. Confirmó que se reducirá el 50% de su salario y el de sus ministros

Como medida de austeridad frente a la crisis económica, Paz anunció una rebaja salarial del 50% para él y su gabinete.

“Este presidente y sus ministros hemos decidido rebajarnos el salario 50% como parte del esfuerzo con el país”, aseveró.

4. Convocó al primer Consejo Económico y Social de la Patria

Invitó a organizaciones productivas y sectores representativos a reunirse el miércoles 27 en La Paz para coordinar más de 2.000 proyectos nacionales.

"El bloqueo no es solución. Respalden a la Policía y las Fuerzas Armadas. El diálogo está abierto y el Consejo Económico y Social tendrá su primera reunión el miércoles", añadió.

5. Negó privatizaciones y nuevas tarifas

Respondió a versiones que circulan en algunas regiones y aseguró que no habrá privatización de servicios públicos ni incrementos en educación, salud o electricidad.

"No se va a privatizar nada. A las organizaciones de El Alto vengan a consultarme. No es problema de pedir renuncia, a la Patria hay que sacarla adelante", aseveró.

6. Reconoció errores en la conformación de su gobierno

El mandatario admitió que en los primeros seis meses de gestión faltó mayor inclusión de sectores y regiones dentro de su administración.

“Nos faltó espacio para entender la diferencia e incluir esa diferencia en la unidad del gobierno”, comentó.

7. Defendió la reforma institucional del país

Afirmó que Bolivia necesita transformar la justicia, el Legislativo, el Órgano Electoral e incluso el Ejecutivo para responder a los desafíos actuales.

“La Bolivia institucional que tenemos no está a la medida del siglo XXI”, acotó.

8. Planteó avanzar hacia un modelo con mayor autonomía regional

Paz sostuvo que Bolivia avanza “irreversiblemente hacia el federalismo”, con mayor protagonismo de los departamentos en la toma de decisiones.

“No quiero imponer nada, pero me voy a encargar de que ningún departamento se imponga sobre otro”, dijo el Presidente.

"Nos estamos encaminando al Federalismo. El que no quiere dialogar está fuera de la Constitución Política del Estado. Yo no tengo temor de decir que nos faltó entender la diferencia en la unidad de la Patria", mencionó.

9. Pidió respaldo a la Policía y las Fuerzas Armadas

Solicitó apoyo ciudadano a ambas instituciones y aseguró que representan la estabilidad democrática y el orden constitucional.

“Apoyen a su Policía Boliviana y a sus Fuerzas Armadas”, afirmó.

10. Cuestionó los efectos económicos y sociales de los bloqueos

Aseguró que las medidas de presión están afectando el abastecimiento de combustible, oxígeno, alimentos y la economía nacional, y lamentó la pérdida de vidas durante el conflicto.

El mandatario boliviano identificó las “mentiras” que sostienen los bloqueos e insistió en el diálogo



“Ya van tres mujeres fallecidas y un niño. ¿Qué nos está pasando como nación?”, cuestionó.

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