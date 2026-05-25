Presidente Paz participa de los actos protocolares en Sucre

La ciudad de Sucre comenzó este lunes los actos protocolares por el aniversario del Primer Grito Libertario de América, una de las fechas históricas más representativas del país, con ceremonias cívicas y la presencia de autoridades nacionales y locales.

Las actividades se desarrollan en distintos puntos de la capital del Estado, donde se concentran delegaciones institucionales, representantes de organizaciones y autoridades invitadas para participar de la agenda oficial.

En el marco de los actos, se informó la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, quien participa de las ceremonias en la capital chuquisaqueña.

Primer Grito Libertario en América

La conmemoración recuerda el levantamiento del 25 de Mayo de 1809, considerado el Primer Grito Libertario de América, hecho histórico que marcó el inicio de los movimientos emancipadores en la región.

Las actividades incluyen ceremonias protocolares, homenajes, ofrendas florales y otros actos institucionales que forman parte del programa oficial preparado para esta fecha histórica.

La jornada se desarrolla en medio de un contexto nacional marcado por tensiones y conflictos sociales; sin embargo, las autoridades prevén continuar con el desarrollo de las actividades conmemorativas programadas en la capital del país.

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