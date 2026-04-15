Sucre: Incendio en Villa Armonía deja seis personas afectadas, entre civiles y bomberos

Un incendio se registró en la zona de Villa Armonía, movilizando a equipos de emergencia que trabajaron para controlar el fuego y asistir a las personas afectadas. El siniestro dejó a seis personas afectadas con quemaduras, entre ellas tres rescatistas que sufrieron quemaduras de segundo grado en el rostro.

El hecho generó preocupación entre vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades ante la magnitud del siniestro.

Seis personas atendidas

De acuerdo con el reporte de la doctora Fabiola Espejo, se atendió a un total de seis pacientes, entre ellos tres bomberos y tres civiles.

“Se han atendido en total seis pacientes, tres bomberos y tres civiles”, informó la profesional de salud.

Tipos de lesiones

Según el diagnóstico inicial, los civiles presentaron quemaduras de primer grado, principalmente en miembros inferiores, mientras que los bomberos sufrieron lesiones más complejas.

“Los bomberos tienen quemaduras de segundo grado, más que todo en el rostro”, explicó Espejo.

Atención médica inmediata

Los afectados recibieron atención en el lugar, donde se les brindó oxigenoterapia, estabilización y curación de heridas, con el objetivo de evitar complicaciones mayores.

Paciente derivado

Uno de los pacientes fue trasladado a un centro de salud cercano tras presentar síntomas de intoxicación, producto de la inhalación de humo durante el incendio.

“Solamente uno ha sido remitido por intoxicación”, precisó la doctora.

Investigación en curso

Las causas del incendio aún no fueron establecidas y se espera un informe oficial en las próximas horas.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos a los que se enfrentan tanto los civiles como los equipos de emergencia durante este tipo de siniestros.

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