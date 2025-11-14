Presidente del Senado llega a Sucre y plantea cambios profundos en la justicia

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó este viernes, a su arribo a la ciudad de Sucre para participar del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, que Bolivia requiere una justicia independiente, proba y garantista, y que ese proceso debe iniciar con “grandes cambios” impulsados desde este encuentro nacional.

Ávila señaló que la justicia boliviana atraviesa un momento crítico y que el país necesita avanzar hacia modificaciones estructurales. Explicó que el diálogo buscará espacios de coordinación entre instituciones para promover una reforma integral que no solo contemple la modificación de leyes, sino también un cambio en la “concepción misma de la independencia de poderes”.

“Para volver a un Estado de Derecho necesitamos una justicia independiente e imparcial, que se base en procedimientos y normas que garanticen a los ciudadanos realizar sus actividades sin temores. Si no tenemos una justicia capaz de dar esa seguridad, el país no va a avanzar”, sostuvo.

El titular de la Cámara Alta indicó que el proceso de transformación judicial podría requerir reformas legales y, eventualmente, ajustes en la Constitución Política del Estado para restablecer plenamente la independencia entre los poderes del Estado.

El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial reúne en Sucre a autoridades nacionales, instituciones del sistema judicial, expertos y actores sociales con el propósito de consensuar una ruta para encarar la modernización y depuración de la justicia en el país.

