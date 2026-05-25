Policía Boliviana activa alerta preventiva en todo el país y pide evitar la desinformación

El Comando General de la Policía Boliviana informó este lunes que mantiene a sus efectivos en alerta preventiva en todo el país con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, preservar el orden público y responder de manera oportuna ante cualquier situación de contingencia.

A través de un comunicado oficial difundido desde La Paz, la institución señaló que su personal policial permanece desplegado en sus diferentes unidades y en estado de vigilancia frente al contexto actual que atraviesa el país.

La Policía también indicó que cuenta con el equipamiento policial y medios antidisturbios necesarios para intervenir conforme a los procedimientos establecidos, remarcando que sus acciones se desarrollarán bajo criterios de legalidad, prevención y proporcionalidad, en respeto a la Constitución, las leyes vigentes y los derechos humanos.

El comunicado oficial difundido desde La Paz

Asimismo, exhortó a la población a mantener la calma y evitar la difusión de audios, imágenes o mensajes no verificados en redes sociales, al considerar que este tipo de contenido genera desinformación, incertidumbre y malestar.

Finalmente, la institución pidió a la ciudadanía acudir únicamente a canales oficiales para informarse y reafirmó su compromiso de resguardar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la población.

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