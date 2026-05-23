Secuestran más de 1,6 toneladas de sustancias controladas en la frontera con Chile

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestraron más de 1,6 toneladas de marihuana durante un operativo realizado en la carretera Alota-Avaroa, en la frontera entre Bolivia y Chile.

El hallazgo se produjo durante labores de interdicción al narcotráfico, cuando los uniformados interceptaron un vehículo tipo furgón marca Nissan Atlas con placa chilena que circulaba por esa ruta fronteriza.

Foto: Efectivos policiales abren paquetes para revisar contenido. Felcn.

Tras la requisa del motorizado, los agentes encontraron 60 bolsas de yute color celeste que contenían un total de 1.510 paquetes con una sustancia vegetal.

De acuerdo con el reporte oficial, las pruebas de campo realizadas confirmaron resultado positivo para marihuana.

“El vehículo fue interceptado durante labores de interdicción y al realizar la revisión se encontraron paquetes con una hierba verduzca que dio positivo para marihuana”, señala el informe policial.

Según los datos preliminares, la droga secuestrada supera las 1,6 toneladas, constituyéndose en uno de los decomisos de gran magnitud registrados en la zona fronteriza.

Foto: Paquetes de sustancia ilícita fueron hallados en operativo cerca a la frontera con Chile. Felcn.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, instancia que inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer el origen y destino de la carga ilegal.

Las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan nuevos operativos vinculados a este caso.

Con información de la Felcn

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