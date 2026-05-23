Saquean e incendian oficinas en Achica Arriba tras paso de caravanas

Momentos de alta tensión se registraron en la localidad de Achica Arriba, donde un grupo de bloqueadores saqueó e incendió oficinas ubicadas cerca de la tranca, después del paso de la caravana del corredor humanitario que se dirige hacia La Paz.

Según el reporte desde el lugar, las personas ingresaron a las instalaciones donde funcionaban oficinas de la Policía, el Senasag, la ABC y Guías Bolivia, sacando muebles, frigoríficos y distintos objetos antes de prender fuego al inmueble.

Las imágenes muestran ambientes completamente destruidos y en llamas, mientras los movilizados expresaban su rechazo al operativo de desbloqueo impulsado por el Gobierno para restablecer el tránsito y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

De acuerdo con el informe, tras el paso de los vehículos de alto tonelaje y de los contingentes policiales y militares, grupos movilizados volvieron a instalar piedras, escombros y otros obstáculos sobre la carretera, cortando nuevamente el paso entre La Paz y Oruro.

Foto: Saqueos en oficinas de Achica Arriba. Red Uno.

“Empezaron a lanzar piedras, empezaron a poner rocas y nuevamente bloquearon la ruta”, señaló una persona desde la zona, donde además se vivieron momentos de temor entre conductores y pobladores por el incendio de las instalaciones.

La situación continúa siendo conflictiva tanto en Achica Arriba como en Caracollo, donde el operativo enfrenta resistencia de bloqueadores que intentan impedir el avance del corredor humanitario.

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