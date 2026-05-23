Tensión en Caracollo: bloqueadores resisten operativo del corredor humanitario

El operativo del corredor humanitario que busca restablecer el paso entre Oruro y La Paz enfrenta momentos de alta tensión en el sector de Caracollo, donde bloqueadores resisten el avance de policías y militares desplegados para despejar la carretera.

Según el reporte desde el lugar, el operativo avanza por dos frentes: uno desde La Paz hacia Oruro y otro desde Oruro hacia La Paz. Sin embargo, este último quedó detenido en Caracollo debido a la fuerte resistencia de grupos movilizados que permanecen en la vía.

En el punto de conflicto, efectivos policiales utilizan agentes químicos para intentar despejar la carretera, mientras los bloqueadores responden encendiendo fogatas en pastizales y pajonales con el objetivo de disipar el gas lacrimógeno y mantener la protesta.

Las imágenes del lugar muestran piedras, promontorios de tierra y personas apostadas sobre la ruta impidiendo el paso del operativo humanitario, que busca habilitar el tránsito para el traslado de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos esenciales hacia el departamento de La Paz.

Hasta el momento, el operativo no logró avanzar más allá del sector de Caracollo, donde persiste la tensión y continúan los intentos de desbloqueo en medio de enfrentamientos y resistencia de los movilizados.

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