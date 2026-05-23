La Cruz Roja Boliviana emitió un comunicado este 23 de mayo en el que informó que, pese al contexto de protestas y tensiones sociales que atraviesa el país, mantiene acciones humanitarias independientes para facilitar el acceso a insumos esenciales y atención médica.

Foto: Comunicado oficial. Cruz Roja Boliviana.

A través del pronunciamiento, la institución explicó que activó mecanismos de monitoreo, coordinación y respuesta humanitaria para apoyar el acceso a oxígeno medicinal y otros insumos destinados a establecimientos de salud afectados por los conflictos y bloqueos.

Sin embargo, la Cruz Roja Boliviana aclaró que no forma parte del operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, remarcando que sus acciones se desarrollan bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

La entidad señaló que continuará realizando labores de asistencia humanitaria y primeros auxilios de manera autónoma, priorizando la protección de la vida y la dignidad de las personas sin distinción alguna.

Asimismo, reconoció el trabajo de sus voluntarios, quienes permanecen brindando apoyo a la población en medio de la crisis, y pidió respeto al emblema de la Cruz Roja, además de garantías de seguridad y acceso para el personal humanitario desplegado en diferentes sectores del país.

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