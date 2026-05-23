Desesperación en Viru Viru: ciudadanos piden ampliar horarios y cupos para enviar alimentos a La Paz

Decenas de personas expresaron su preocupación y molestia por las demoras en el envío de carne y otros productos hacia la ciudad de La Paz, en medio de los bloqueos que afectan el traslado de alimentos y encomiendas.

Los ciudadanos señalaron que deben esperar largas horas, e incluso días, para conseguir un cupo que les permita enviar productos a sus familiares que atraviesan situaciones de emergencia debido a las dificultades de abastecimiento.

“Desde ayer estábamos esperando que por lo menos 10 nos atiendan, no nos atendieron y no nos van a atender, porque se tenían que ir a descansar para volver al otro día. Mentira. ¿Qué horas ahorita están descargando dos camionetas y un furgón grande? Y ahora eso es para un empresario. Qué pena que no prioricen a nosotros, que estamos mandando a nuestros familiares”, reclamó una mujer mientras aguardaba en la fila.

La ciudadana explicó que la cantidad de carne que intenta enviar no supera ni los 50 kilos y teme que el producto se arruine por la falta de hielo y las prolongadas esperas.

“Lo mío no hace ni 25 kilos. Ya se están fregando, no tenemos hielo. Ya no tenemos hielo. Por favor, ayúdenos. No nos quieren hacer caso”, manifestó.

Según denunciaron los afectados, durante toda la jornada solo se atendió a pequeños grupos de personas, mientras la cantidad de ciudadanos en espera continúa aumentando.

Otro hombre indicó que la situación se vuelve cada vez más complicada debido a que los productos son perecederos y podrían echarse a perder antes de llegar a destino.

“Como usted puede observar, hay mucha gente que ha traído ahora su producto. Y si vamos a esperar uno o dos días, el producto se va a arruinar claramente. Ahorita estamos con unas 400 personas y para mañana sábado llegarán muchas más”, sostuvo.

Ante esta situación, los afectados pidieron al Gobierno habilitar otros mecanismos o rutas de transporte para garantizar el envío de alimentos hacia La Paz y evitar mayores pérdidas económicas y desabastecimiento para las familias afectadas por los bloqueos.

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