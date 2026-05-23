Desesperación en Viru Viru: ciudadanos piden ampliar horarios y cupos para enviar alimentos a La Paz

Los ciudadanos señalaron que deben esperar largas horas, e incluso días, para conseguir un cupo que les permita enviar productos a sus familiares que atraviesan situaciones de emergencia debido a las dificultades de abastecimiento.
23/05/2026 8:52
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Decenas de personas expresaron su preocupación y molestia por las demoras en el envío de carne y otros productos hacia la ciudad de La Paz, en medio de los bloqueos que afectan el traslado de alimentos y encomiendas.
Los ciudadanos señalaron que deben esperar largas horas, e incluso días, para conseguir un cupo que les permita enviar productos a sus familiares que atraviesan situaciones de emergencia debido a las dificultades de abastecimiento.
“Desde ayer estábamos esperando que por lo menos 10 nos atiendan, no nos atendieron y no nos van a atender, porque se tenían que ir a descansar para volver al otro día. Mentira. ¿Qué horas ahorita están descargando dos camionetas y un furgón grande? Y ahora eso es para un empresario. Qué pena que no prioricen a nosotros, que estamos mandando a nuestros familiares”, reclamó una mujer mientras aguardaba en la fila.
La ciudadana explicó que la cantidad de carne que intenta enviar no supera ni los 50 kilos y teme que el producto se arruine por la falta de hielo y las prolongadas esperas.
Según denunciaron los afectados, durante toda la jornada solo se atendió a pequeños grupos de personas, mientras la cantidad de ciudadanos en espera continúa aumentando.
Otro hombre indicó que la situación se vuelve cada vez más complicada debido a que los productos son perecederos y podrían echarse a perder antes de llegar a destino.
“Como usted puede observar, hay mucha gente que ha traído ahora su producto. Y si vamos a esperar uno o dos días, el producto se va a arruinar claramente. Ahorita estamos con unas 400 personas y para mañana sábado llegarán muchas más”, sostuvo.
Ante esta situación, los afectados pidieron al Gobierno habilitar otros mecanismos o rutas de transporte para garantizar el envío de alimentos hacia La Paz y evitar mayores pérdidas económicas y desabastecimiento para las familias afectadas por los bloqueos.
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