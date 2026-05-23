¿Busca carne de pollo o res? Estos son los puntos habilitados en La Paz

El Gobierno anunció la habilitación de un puente aéreo de comercialización para garantizar el abastecimiento de carne de pollo y carne de res en La Paz y El Alto, en medio de los problemas de distribución ocasionados por los bloqueos y conflictos sociales. La medida fue difundida por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que confirmó la llegada de productos cárnicos a distintos puntos de distribución habilitados en la sede de Gobierno y la ciudad alteña, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias paceñas a alimentos de primera necesidad. Te puede interesar: EN VIVO | Activan corredor humanitario para habilitar vía La Paz-Oruro

Entre los puntos autorizados para la comercialización de carne de pollo se encuentran Ciudad Satélite, Teleférico Amarillo, San Miguel calle 21, Achumani avenida Alexander y calle 14, estación Central Teleférico Naranja, San Pedro calle Almirante Grau entre General Gonzales y Cañada Strongest, además de sucursales en Miraflores, Camacho, Chasquipampa e Hipermaxi para el subsidio.

Foto: Puntos habilitados para la venta de carne de res y pollo. Ministerio de Desarrollo Productivo, Tierra y Agua.

Carne de res

En el caso de la carne de res, el punto de distribución habilitado se encuentra en la zona San Pedro, sobre la calle Zoilo Flores entre Almirante Grau y Riobamba.

Las autoridades señalaron que esta medida busca reforzar el abastecimiento de alimentos en medio de las dificultades de transporte registradas en los últimos días, mientras continúan los operativos y corredores humanitarios para restablecer la transitabilidad hacia el departamento de La Paz.

El Gobierno indicó que el puente aéreo permitirá mantener la distribución de productos esenciales para reducir el impacto de los bloqueos en los mercados y en la provisión de alimentos para la población paceña.

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