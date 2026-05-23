Conozca todos los puntos de bloqueo activos en Cochabamba este sábado

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial informó este sábado 23 de mayo sobre los diferentes puntos de bloqueo que continúan activos en las principales rutas de conexión departamental e interdepartamental de Cochabamba.

El reporte fue emitido cerca de las 07:00 y advierte restricciones y suspensión de salidas de buses hacia distintas regiones del país debido a los conflictos sociales y medidas de presión instaladas en varias carreteras.

Carretera al Oriente

Según el informe policial, en la carretera nueva hacia Santa Cruz persisten bloqueos en los sectores de:

Tutimayu

Cruce Aguirre

Colomi

Asimismo, en el sector del Trópico continúa un punto de bloqueo en el puente Ichilo con vigilia de pobladores.

En la carretera antigua al Oriente también se reportan bloqueos en:

Epizana

Cruce Pocona

Debido a esta situación, las autoridades informaron que las salidas de buses hacia el Oriente del país permanecen suspendidas.

Carreteras al Occidente

En la ruta hacia La Paz continúan activos puntos de bloqueo en:

Patacamaya

Konani

Sica Sica

Lahuachaca

Mientras que en la carretera hacia Oruro se reportan bloqueos en:

Cayhuasi

Aranjuez

Cumbre

Ocotavi

Las autoridades señalaron que, debido a estos bloqueos, las salidas de buses hacia el occidente del país fueron suspendidas temporalmente.

Ruta al Sur

También se informó sobre un punto de bloqueo en el Cruce Vacas, situación que mantiene restringidas las salidas de buses hacia el sur del país.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y mantenerse informada sobre el estado de transitabilidad antes de realizar viajes interdepartamentales.

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