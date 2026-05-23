Policías y militares se concentran para abrir corredor humanitario en ruta La Paz-Oruro

Policías y militares comenzaron a concentrarse la madrugada de este sábado en el sector del Puente de la Cervecería, al inicio de la autopista que conecta La Paz con El Alto, como parte del operativo denominado 'Corredor Humanitario de Banderas Blancas', que busca despejar la ruta La Paz - Oruro y garantizar el tránsito seguro de alimentos, oxígeno, medicinas y combustible.

La medida surge en medio de los 23 días de bloqueos que afectan distintas carreteras del país y que han provocado desabastecimiento en mercados y problemas en la provisión de combustibles en La Paz y El Alto.

Maquinaria pesada

Para este operativo se contará con maquinaria pesada que permitirá remover piedras, llantas y escombros, mientras que policías y militares no portarán armas letales, priorizando la seguridad de los ciudadanos y el tránsito pacífico.

Despeje de vías

El despliegue busca asegurar que camiones y transporte de insumos críticos puedan circular sin riesgos, en coordinación con autoridades locales y personal de seguridad, permitiendo el abastecimiento de productos esenciales para La Paz, El Alto y el resto de los departamentos afectados por los bloqueos.

El 'Corredor Humanitario' se realizará con banderas blancas para indicar su carácter pacífico y humanitario, enfatizando que la prioridad es proteger vidas, garantizar la seguridad vial y mantener la normalidad en la ruta.

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