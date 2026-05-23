TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Intervienen casa de juego ilegal en Sacaba y decomisan mesa de póker

El operativo forma parte de las acciones de fiscalización que buscan frenar el funcionamiento de establecimientos clandestinos en distintas regiones del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 6:58

Agregar Reduno en
Foto: Juego de póker incautado. AJ.
Cochabamba

Escuchar esta nota

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino este viernes una casa de juego ilegal que operaba de manera clandestina en el municipio de Sacaba, en Cochabamba. Durante el operativo, la entidad verificó que el establecimiento atendía al público sin autorización ni licencia de funcionamiento.

Como parte de la intervención, personal de la AJ procedió al decomiso de una mesa de póker y otros implementos utilizados para actividades de juego ilegal dentro del inmueble.

Asimismo, en el lugar fueron identificadas 14 personas, quienes recibieron información sobre los riesgos y consecuencias de participar en este tipo de espacios no regulados.

Desde la entidad señalaron que el operativo forma parte de las acciones de fiscalización y control que buscan frenar el funcionamiento de negocios clandestinos y garantizar la transparencia en las actividades de juego en el país.

La AJ reafirmó que continuará realizando controles en distintos puntos del territorio nacional para prevenir actividades ilegales que pongan en riesgo a la ciudadanía.

Con información de la Autoridad de Fiscalización (AJ)

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD