Intervienen casa de juego ilegal en Sacaba y decomisan mesa de póker

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino este viernes una casa de juego ilegal que operaba de manera clandestina en el municipio de Sacaba, en Cochabamba. Durante el operativo, la entidad verificó que el establecimiento atendía al público sin autorización ni licencia de funcionamiento.

Como parte de la intervención, personal de la AJ procedió al decomiso de una mesa de póker y otros implementos utilizados para actividades de juego ilegal dentro del inmueble.

Asimismo, en el lugar fueron identificadas 14 personas, quienes recibieron información sobre los riesgos y consecuencias de participar en este tipo de espacios no regulados.

Desde la entidad señalaron que el operativo forma parte de las acciones de fiscalización y control que buscan frenar el funcionamiento de negocios clandestinos y garantizar la transparencia en las actividades de juego en el país.

La AJ reafirmó que continuará realizando controles en distintos puntos del territorio nacional para prevenir actividades ilegales que pongan en riesgo a la ciudadanía.

Con información de la Autoridad de Fiscalización (AJ)

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