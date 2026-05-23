Revilla exige a Evo Morales replegar a sus seguidores y pide diálogo para recuperar la paz

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, exigió públicamente al expresidente Evo Morales replegar a sus seguidores del departamento, a quienes responsabilizó de los bloqueos y hechos de violencia registrados en las últimas semanas.

“La Paz ya no puede seguir siendo víctima de este tipo de confrontaciones”, afirmó la autoridad, al señalar que las movilizaciones afectan el abastecimiento de alimentos, la atención en salud y la transitabilidad en distintos sectores del departamento.

Revilla sostuvo que uno de los factores para resolver el conflicto es aplicar “toda la dureza de la ley” contra quienes, según dijo, utilizan la conflictividad con fines políticos. Asimismo, acusó a grupos movilizados de intentar generar mayor confrontación y de hacerse pasar por dirigentes legítimos de la ciudad de El Alto.

La autoridad departamental también remarcó que el segundo elemento fundamental para superar la crisis es el diálogo. En ese sentido, saludó las gestiones impulsadas por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para instalar mesas de conversación entre las partes en conflicto.

Desde la Gobernación de La Paz continúan las coordinaciones con alcaldes y autoridades locales para garantizar la libre circulación y reducir los efectos de los bloqueos que mantienen afectada a la sede de gobierno.

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