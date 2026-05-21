Analista considera que expulsión de embajadora colombiana fue apresurada

Francisco Solares consideró que el Gobierno se apresuró al tomar la decisión de expulsar a la embajadora de Colombia y señaló que debió esperar, tomando en cuenta que en tres semanas los colombianos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo Gobierno.

“Esto no ayuda a construir un ambiente de amistad y cooperación con Colombia, más bien genera desconfianza y plantea, a futuro, un nuevo tipo de relacionamiento entre ambos países”, explicó Solares.

El experto en asuntos internacionales afirmó que esta situación pudo haberse evitado si Bolivia contara con un embajador en Colombia. A su criterio, esa representación diplomática habría permitido descomprimir la tensión mediante consultas o incluso a través de una nota de protesta formal.

“El tema se debió tratar desde Cancillería con una nota de protesta dirigida a la embajadora de Colombia en Bolivia. Esto tiene un efecto político y, al no tener embajador de Bolivia en Colombia, no se pudo encaminar esta situación por otra vía”, agregó.

Repercusiones desde Colombia

El Gobierno de Colombia cesó este miércoles las funciones del encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la decisión boliviana de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando “injerencia” en asuntos internos.

La controversia comenzó el domingo, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, al referirse a las protestas en Bolivia, afirmó que el país vive una “insurrección popular” que, a su juicio, es una “respuesta a la soberbia geopolítica”.

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