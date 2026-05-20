Manfred denuncia financiamiento y alerta de intento de “quiebre democrático”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se pronunció sobre los bloqueos y protestas que se registran en el país, asegurando que existe una “conspiración” y cuestionando la radicalización de algunas demandas.

“Lamentamos la situación porque en realidad hay una conspiración, porque ya la mayoría de los temas, las reivindicaciones han sido atendidas (…) pero hay pedidos totalmente radicales que quieren un quiebre de la democracia y eso no vamos a permitir en absoluto”, afirmó.

Reyes Villa sostuvo que el país debe priorizar el fortalecimiento de la democracia y rechazó escenarios de confrontación política. “Yo creo que hoy más que nunca necesitamos reivindicar, fortalecer la democracia en nuestro país”, señaló.

El alcalde también cuestionó el impacto económico de los bloqueos, señalando que generan pérdidas para el país. “Imagínense la cantidad de recursos económicos que está perdiendo Bolivia con estos bloqueos. Quien pierde es Bolivia”, indicó.

Asimismo, denunció la existencia de presunto financiamiento detrás de las movilizaciones. “Todos los bloqueadores, la mayoría reciben recursos económicos. Se ha demostrado que están financiados, el financiamiento es una barbaridad lo que ocurre en nuestro país”, acotó.

En relación a los bloqueos en Cochabamba, Reyes Villa mencionó denuncias vecinales sobre la llegada de grupos desde el trópico para instalar puntos de protesta. “Desde allá viene la gente, viene pagada, viene instrumentada y eso creo que el Gobierno tiene que tomar las acciones pertinentes”, añadió.

Sus declaraciones se dan en un contexto de conflictividad social que se extiende en el país, donde se reportan 47 puntos de bloqueo en al menos seis departamentos, con epicentro en La Paz y Oruro, y nuevos focos en Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

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