¿Quién es el nuevo ministro de Trabajo? El perfil de Williams Bascopé

Williams Bascopé Laruta fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz Pereira, como parte del ajuste ministerial anunciado por el Ejecutivo frente al incremento de la conflictividad social y política que afecta al país.

El jurista paceño reemplaza a Edgar Morales, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos y protestas impulsadas por organizaciones sindicales y sectores movilizados que demandan soluciones ante el desabastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno en hospitales.

Trayectoria jurídica y académica

Bascopé nació en la comunidad de Santiago de Okola, en el municipio de Puerto Carabuco, provincia Camacho del departamento de La Paz. Se formó como abogado y se especializó en Derecho Constitucional, área en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

En los últimos años ganó notoriedad pública como analista jurídico y constitucionalista en distintos medios de comunicación del país, donde emitió criterios sobre temas vinculados a la justicia boliviana, la institucionalidad del Estado y las decisiones políticas.

Bascopé fue designado, este 21 de mayo, al frente del Ministerio de Trabajo, una de las carteras que enfrenta mayores desafíos por el actual escenario de presión sindical, marchas y conflictos laborales.

El cambio ministerial se produce mientras La Paz continúa afectada por movilizaciones, bloqueos y protestas que han generado perjuicios en sectores como salud, turismo, transporte y producción.

Desde el Ejecutivo se espera que la nueva autoridad impulse mecanismos de diálogo con organizaciones sociales y laborales, además de coordinar respuestas frente a la crisis social que mantiene en tensión a la sede de gobierno desde hace varias semanas.

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