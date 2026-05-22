Escudo de las Américas respalda al gobierno de Rodrigo Paz

Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y otros 10 países del hemisferio expresan su preocupación por los bloqueos en Bolivia y reiteran apoyo a la democracia y al orden constitucional.

Los miembros del Escudo de las Américas, conformado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifiestan su preocupación por las protestas y bloqueos que buscan subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente electo de Bolivia.

“Estamos al lado del gobierno de Bolivia y hacemos un llamamiento a los manifestantes para que expresen sus preocupaciones pacíficamente y respeten las instituciones democráticas”, señala el comunicado.

Respeto a la democracia

El documento enfatiza que cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público y que no se puede permitir el derrocamiento de líderes democráticamente electos, incluso cuando cuentan con apoyo de criminales y narcotraficantes.

El pronunciamiento también resalta que los bloqueos afectan el suministro de combustible y medicamentos, dificultando la atención de la población, y destaca que los países miembros del Escudo de las Américas han estado proporcionando asistencia humanitaria al pueblo boliviano.

“El Escudo de las Américas está comprometido con fortalecer la cooperación en todo el hemisferio occidental y apoyar la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”, concluye el texto oficial.

El comunicado refleja un respaldo internacional sólido al gobierno de Rodrigo Paz, llamando al respeto de la institucionalidad, la paz social y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los bloqueos y protestas violentas.

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