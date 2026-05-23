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Fuerzas Armadas aseguran que militares no portan armas letales en operativo

El comandante Víctor Hugo Balderrama se refirió al operativo humanitario y al rol del personal militar movilizado en carreteras afectadas por los conflictos sociales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 6:23

Agregar Reduno en
Foto: Comandante de las Fuerzas Armadas
La Paz

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Las Fuerzas Armadas aseguraron que los efectivos movilizados a los puntos de bloqueo no portan armas letales y que su presencia tiene el objetivo de colaborar en la habilitación del corredor humanitario destinado al traslado de alimentos, combustible e insumos médicos hacia el departamento de La Paz.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, pidió a las personas que permanecen en la carretera Oruro – La Paz que permitan el paso de los convoyes humanitarios para atender las necesidades de la población afectada por la escasez de productos y material médico.

Personal de apoyo

Durante el operativo, Balderrama señaló que las tareas asignadas al personal consisten en apoyo logístico y limpieza de la vía, incluyendo el retiro de piedras, tierra y otros obstáculos instalados en diferentes sectores bloqueados.

Remarcó que el objetivo del despliegue no es generar enfrentamientos, sino recuperar la transitabilidad y garantizar el abastecimiento a la ciudadanía en medio de la crisis provocada por los conflictos y bloqueos registrados en distintas rutas del país.

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