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Corredor humanitario: Zamora afirma que se priorizará el diálogo en cada punto de bloqueo

El corredor humanitario contará con presencia policial, apoyo militar y autoridades nacionales que acompañarán el recorrido bajo el símbolo de la bandera blanca. 

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 5:32

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Foto: Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, llega a operativo de corredor humanitario. Red Uno.
La Paz

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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que equipos del Gobierno se desplazarán a los sectores en conflicto con el objetivo de conversar directamente con los movilizados y permitir el paso de ayuda humanitaria y vehículos varados.

“Vamos a ir dialogando en cada punto de bloqueo para que este corredor tenga éxito”, afirmó Zamora, al explicar que la estrategia busca evitar enfrentamientos y recuperar gradualmente la circulación en rutas afectadas.

El ministro indicó que el operativo contará con la participación de efectivos policiales, militares y autoridades nacionales, entre ellas el viceministro de Régimen Interior y la Policía, Hernán Paredes, quienes acompañarán el recorrido del corredor humanitario bajo una “bandera blanca”.

Asimismo, pidió a la población colaborar con esta iniciativa y permitir el tránsito de los vehículos destinados a brindar asistencia, señalando que el objetivo principal es recuperar la paz y garantizar ayuda a las familias perjudicadas por los bloqueos.

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