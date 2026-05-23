Brigada Parlamentaria exige aplicar medidas constitucionales para pacificar el país

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja, pidió al Gobierno nacional aplicar mecanismos constitucionales y legales para restablecer el orden y frenar los bloqueos que afectan al país desde hace más de 20 días.

“Instamos al Gobierno a usar todos los mecanismos constitucionales y legales para que pacifiquen el país”, manifestó Pareja, señalando además que el Ministerio Público ya inició acciones contra quienes considera responsables de promover las medidas de presión.

El legislador afirmó que los conflictos registrados en distintos puntos del país han generado un escenario de desestabilización y sostuvo que existen grupos que estarían actuando al margen de la ley.

Presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja.

“Quieren hacer un golpe de Estado, están usando dinamitas, hemos visto que ya hay grupos armados, sediciosos”, declaró.

Asimismo, señaló que desde su criterio existen elementos suficientes para iniciar procesos por delitos como sedición y terrorismo.

“Todos los argumentos legales que se podrían dar los han cumplido para ser procesados por sedición, por terrorismo”, sostuvo.

Pareja también expresó respaldo a las acciones que pueda asumir el Ejecutivo para restablecer la normalidad. “En el Parlamento lo vamos a apoyar cualquier decisión que él tome para restablecer el orden en el país”, afirmó.

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