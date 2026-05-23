Denuncian venta de puestos en la fila para enviar encomiendas a La Paz por vía aérea

Ante los persistentes bloqueos de carreteras que aíslan al país, miles de ciudadanos en Santa Cruz se han visto obligados a volcarse masivamente a las terminales aeroportuarias para intentar enviar alimentos y mercancías mediante puentes aéreos. Esta desesperada sobredemanda ha provocado el colapso del sistema de carga, obligando a los usuarios a soportar interminables filas a la intemperie y a enfrentar redes de especuladores que lucran con la emergencia vial.

Denuncian cobros irregulares y riesgo sanitario

“Ya estamos dos noches y dos días aquí, solamente para enviar una encomienda a nuestra familia en La Paz; hay personas que están lucrando con este sufrimiento de nuestras familias, venden puestos hasta en Bs. 300", denunció con impotencia un usuario afectado en la fila.

El ciudadano alertó además sobre las restricciones logísticas del fin de semana, manifestando su angustia porque supuestamente atenderán solo hasta las 16:00 y en La Paz no habrá recepción el domingo, lo que provocará que su carne se pudra.

La paralización de los envíos no solo golpea la economía familiar, sino que ha generado un foco de pérdidas totales para los comerciantes que ven dañada su cadena de frío tras jornadas enteras en el aeropuerto. “Estamos consternados, molestos, a la vez preocupados porque estamos mandando nuestro producto y ya son días que está y se está descongelando, incluso muchas personas se han retirado porque su pollo y su carne se han podrido”, lamentó otro de los damnificados, quien cerró su intervención con un desesperado llamado: “Rogaríamos a las autoridades que nos ayuden, que este domingo puedan trabajar”.

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