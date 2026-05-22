¿En qué zonas del departamento de Santa Cruz ya rige el horario de invierno?

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que el horario de invierno comenzará a aplicarse desde la primera semana de junio para proteger a la comunidad estudiantil. El director de la entidad, Nelson Nery Alcócer, justificó la urgencia de la medida informando que se prevé el ingreso de un frente frío de gran intensidad en las próximas semanas. En este sentido, el inicio será diferenciado, por ejemplo, para la zona de las valles que registrarán temperaturas muy bajas en los próximos días, haciendo que el horario de invierno se adelante.

Las acciones preventivas se consolidaron tras reuniones estratégicas entre la DDE, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Con seguridad vamos a iniciar las primeras semanas del mes de junio, ya que tenemos información de que ingresará un frente frío muy fuerte”, señaló la máxima autoridad educativa del departamento.

Flexibilidad en las provincias

La normativa no será rígida y se adaptará a los microclimas de la región, permitiendo que los distritos más golpeados por el termómetro actúen antes de lo previsto. La autoridad educativa recordó que en semanas recientes ya se aplicó tolerancia en los horarios de ingreso en algunas escuelas debido al descenso de temperaturas matutinas.

Este criterio diferenciado permitirá un auxilio temprano en las zonas geográficas que tradicionalmente registran congelamientos severos en esta época del año.

“Las regiones pueden aplicar horario de invierno de acuerdo a informes y coordinación con sus autoridades locales. Los Valles cruceños, por ejemplo, registran temperaturas más bajas que otras regiones del departamento”, indicó Alcócer.

Vacunación en las aulas

Frente al riesgo inminente de enfermedades respiratorias, el plan estatal no solo reajustará los relojes, sino que intervendrá de forma directa en la salud de los menores de edad. Alcócer indicó que, junto al Sedes, se pondrán en marcha campañas intensivas de vacunación contra la influenza dentro de las mismas unidades educativas.

Para garantizar el éxito de esta cobertura epidemiológica, el Gobierno autónomo ya cuenta con un stock blindado de biológicos listos para su distribución inmediata. El director departamental concluyó al respecto: “Vamos a arrancar campañas de vacunación en las unidades educativas. Hemos tomado acciones directas con reuniones junto al Sedes y Senamhi para evaluar el factor climatológico”.

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