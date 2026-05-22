¡Alerta de sequías! Estas zonas del país serán las más afectadas, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, tras finalizar la temporada de lluvias, se prevé un periodo de sequías que impactará en varias zonas productivas del país durante los próximos meses.

“Ya va a ir bajando el tema de la lluvia y poco a poco se viene el tema de sequías”, señaló Herland Gallegos, pronosticador del Senamhi.

Zonas afectadas

Las regiones que podrían verse más afectadas incluyen la parte oeste de Santa Cruz, el Chaco, la zona central de los valles y el sur de La Paz, donde la actividad agrícola depende en gran medida de la disponibilidad de agua para riego.

Tomar previsiones

Gallegos recomendó a los productores y al sector agrícola tomar previsiones en sistemas de riego y planificar sus actividades para minimizar los efectos de la falta de lluvias.

El pronosticador enfatizó que la gestión eficiente del riego permitirá sostener la producción agrícola y reducir los impactos negativos sobre los cultivos durante los meses de menor precipitación.

“Se tenga riego y se puedan hacer mejores actividades en la parte de agricultura”, concluyó Gallegos, destacando la importancia de la preparación y la adaptación ante la disminución de lluvias.

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