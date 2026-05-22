Mercados en La Paz enfrentan escasez de alimentos por bloqueos

En los mercados de la zona Tembladerani y otros sectores de La Paz y El Alto, los comerciantes enfrentan una grave escasez de insumos debido a los bloqueos que impiden el abastecimiento. En el mercado The Strongest, las caseritas venden únicamente lo poco que les queda, incluyendo algunas carnes frías, mientras verduras, pollo, huevos y pan ya no están disponibles.

“Ya no hay palta, ya no hay carne, ya no hay cosas. Solo carnes frías”, indicó una vendedora.

Elevaron el precio

Los bloqueos también han incrementado los precios de los productos, afectando la capacidad de compra de los vecinos. Por ejemplo, el precio de algunos alimentos subió de 15 a 18-20 bolivianos, según los vendedores, mientras que otros productos básicos como el pan y la harina están en cantidades limitadas.

“En el Frial ya no hay nada para vender. En la panadera nos han dicho que hasta mañana quizás habrá pan”, señaló otra comerciante.

Menús alternos

Para adaptarse, algunas vendedoras han implementado menús alternativos con lentejas, tortillas de queso o hamburguesas de atún, pero reconocen que no siempre pueden ofrecer una variedad adecuada.

“Vamos a cerrar porque ya no hay”, alertaron los comerciantes, reflejando la preocupación por la continuidad de sus negocios y la atención al público.

La situación se replica en otros mercados importantes de la ciudad, como Miraflores, donde algunos puestos han decidido cerrar temporalmente debido a la falta de insumos. La escasez de alimentos evidencia el impacto directo de los bloqueos prolongados sobre la economía local y la vida diaria de los ciudadanos.

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