Concejo de Cochabamba gestiona sitial de honor para el padre Marcelo Bazán en el Cementerio General

Una profunda atmósfera de dolor y llanto envuelve a la Llajta tras confirmarse el fallecimiento del padre Marcelo Bazán, conocido popularmente por la feligresía como el "Tata". Considerado una de las figuras religiosas más emblemáticas, polémicas y profundamente queridas de las últimas décadas en la Iglesia Católica local, su partida movilizó de inmediato a las autoridades municipales para rendirle un homenaje póstumo.

Desde el Concejo Municipal de Cochabamba expresaron sus condolencias a la familia y allegados, al mismo tiempo que confirmaron el inicio de los trámites para otorgarle un espacio de descanso definitivo en el sector de notables del Cementerio General.

Un sacerdote "revolucionario" que rompió esquemas

El legado del padre Bazán estuvo marcado por su cercanía con la gente y sus decisiones poco convencionales dentro de la liturgia, ganándose el respeto incluso de los sectores más jóvenes.

Fue el primer párroco de la ciudad en permitir formalmente el ingreso de perritos a las iglesias durante las celebraciones religiosas. Su particular estilo de vida y su cercanía con la tecnología y la coyuntura le valieron denominativos que hoy la población atesora, tales como el "padre cibernético", el "padre campana" o el "padre pititas".

"Lamentamos el fallecimiento, nos adherimos al duelo que sufre Cochabamba el día de hoy por el fallecimiento del Tata Bazán. Un sacerdote revolucionario... Alguien que desde su lugar ha podido contribuir de manera importante a la Iglesia Católica", afirmó conmovida la concejal Carla Villena.

Un lugar entre los notables de la Llajta

Más allá de su labor pastoral tras el altar, el "Tata" Bazán destacó por una férrea y activa defensa de diversas causas sociales, llegando a involucrarse de manera directa en las movilizaciones ciudadanas del 21F en defensa del voto popular.

Ante esta trayectoria, el pleno del Concejo Municipal determinó coordinar acciones con el Ejecutivo edil para agilizar el reconocimiento en el camposanto cochabambino.

"El Concejo Municipal el día de hoy ha analizado para darle un sitio de honor. Se le va a dar un sitio de honor al padre Bazán en coordinación con el Ejecutivo y creo que todos los cochabambinos estamos de acuerdo", aseveró el vicepresidente del Concejo Municipal, Enrique Siles.

Siles enfatizó que, al margen de los detalles políticos o las controversias que pudieron rodear su figura, su impacto en la comunidad es innegable. "Él ha defendido mucho a la sociedad... creo que el padre Bazán se merece un sitial importante en el corazón de los cochabambinos", concluyó la autoridad, anticipando que el trámite administrativo para su ubicación en la zona de notables se consolidará en las próximas horas.

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