Autoridades de Santa Cruz rechazan bloqueos y piden diálogo para liberar rutas

Autoridades de Santa Cruz rechazaron este viernes las movilizaciones y bloqueos instalados en distintas rutas del departamento, asegurando que responden a intereses políticos y que ya comienzan a generar problemas de abastecimiento y afectación a la población.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, informó que la Gobernación envió comisiones a los municipios de San Julián y Yapacaní para instalar mesas de diálogo e intentar que los sectores movilizados depongan las medidas de presión.

Sin embargo, lamentó que algunos grupos radicales no quieran dialogar porque, según afirmó, buscan desestabilizar al Gobierno.

“Somos fieles creyentes de la democracia, respetamos la protesta, pero ese derecho se corta cuando ya no tienes derecho a comunicarte, a circular por las carreteras, a ir a un hospital o a buscar comida, y esos derechos se están coartando por los bloqueos”, manifestó Velasco.

Por su parte, el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, señaló que realiza gestiones para que una comisión del Gobierno llegue al municipio y dialogue con los sectores que mantienen bloqueadas las carreteras.

La autoridad municipal advirtió que el corte de rutas ya empieza a generar escasez de productos básicos y pidió priorizar una salida negociada al conflicto.

“No están llegando los lácteos ni las verduras que se producen en los valles cruceños. Ya se siente el desabastecimiento de la canasta familiar. Pedimos que el Gobierno baje a San Julián a negociar con la dirigencia que está bloqueando”, afirmó.

Vaca agregó que existen avances en las conversaciones con el sector de mototaxistas; sin embargo, todavía queda pendiente negociar con organizaciones de agricultores que continúan participando de los bloqueos.

Las movilizaciones se registran en medio de los 22 días de conflictos y cortes de carretera que afectan a distintos departamentos del país y que ya comienzan a impactar en el abastecimiento, transporte y actividad económica.

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