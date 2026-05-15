TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

San Julián sigue bloqueado y cientos de camiones permanecen varados

Los movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y advirtieron que la medida de presión se mantendrá de forma indefinida.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/05/2026 9:50

Transporte pesado queda retenido en segundo día de bloqueo. Foto: Radio San Julián
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, continúa por segunda jornada consecutiva sin cuarto intermedio, generando largas filas de vehículos varados y afectando la circulación hacia Trinidad y la Chiquitanía.

Los movilizados señalaron que la medida es indefinida y que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el punto de bloqueo, únicamente se permite el paso de ambulancias y de personas que requieren trasladarse por motivos de emergencia.

En la zona se observan camiones de transporte pesado, cisternas y vehículos de gas detenidos a la espera de una posible flexibilización de la medida. Transportistas afectados solicitaron que se declare un cuarto intermedio para poder continuar con sus viajes.

Dirigentes y representantes de distintos sectores, entre ellos la Federación de Mototaxistas, mantienen reuniones constantes para definir las próximas acciones y evaluar la continuidad del bloqueo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD