San Julián sigue bloqueado y cientos de camiones permanecen varados

El bloqueo instalado en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, continúa por segunda jornada consecutiva sin cuarto intermedio, generando largas filas de vehículos varados y afectando la circulación hacia Trinidad y la Chiquitanía.

Los movilizados señalaron que la medida es indefinida y que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el punto de bloqueo, únicamente se permite el paso de ambulancias y de personas que requieren trasladarse por motivos de emergencia.

En la zona se observan camiones de transporte pesado, cisternas y vehículos de gas detenidos a la espera de una posible flexibilización de la medida. Transportistas afectados solicitaron que se declare un cuarto intermedio para poder continuar con sus viajes.

Dirigentes y representantes de distintos sectores, entre ellos la Federación de Mototaxistas, mantienen reuniones constantes para definir las próximas acciones y evaluar la continuidad del bloqueo.

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