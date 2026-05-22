Cuarto intermedio permite reanudar salidas hacia Nor y Sud Yungas

Las salidas hacia Nor y Sud Yungas fueron reactivadas desde la Terminal Minasa luego de que sectores movilizados determinaran un cuarto intermedio en los puntos de bloqueo instalados en la región. La medida permitió restablecer temporalmente el tránsito tras varias semanas de afectación al transporte y abastecimiento.

Desde la terminal terrestre se informó que las vías permanecen expeditas y que los viajes se desarrollan con normalidad mientras dure la suspensión temporal de las protestas.

Comerciantes retornan a los Yungas

Según el reporte, el punto de conflicto ubicado en Puente Armas ingresó en una pausa que se extenderá hasta las cero horas del lunes, permitiendo una ventana de tránsito para pasajeros y transporte.

La reapertura generó movimiento de pasajeros que aprovecharon la oportunidad para trasladarse hacia municipios como Caranavi, Guanay y Mapiri, luego de permanecer varados por casi tres semanas.

“Casi tres semanas estamos aquí nosotros trancados en La Paz y ahora estamos yéndonos más bien”, expresó un pasajero que abordaba un vehículo con destino a Guanay.

Los bloqueos habían provocado la suspensión de viajes y dificultades en el traslado de productos entre los Yungas y la ciudad de La Paz, afectando tanto a transportistas como a familias que dependen del intercambio comercial y la movilidad entre regiones.

Mientras tanto, autoridades y viajeros esperan que la circulación se mantenga sin nuevas interrupciones y que el abastecimiento pueda regularizarse durante estos días de tregua.

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