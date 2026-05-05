Urgente: Gobierno llega a acuerdo con transporte de Los Yungas

Este lunes, el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, brindó detalles sobre los acuerdos alcanzados con los transportistas de los Yungas y otros sectores, tras un largo proceso de diálogo que culminó con la firma de un acta de entendimiento en la Tranca de Urujara. La firma de este acuerdo trae consigo avances en la solución de las demandas que generaron los bloqueos en la zona y otros puntos del país.

Farfán destacó que uno de los compromisos clave fue el envío de 20 cisternas móviles a los municipios de la región para abastecer de combustible, un tema fundamental para los transportistas que se vieron afectados por los problemas de suministro en la zona.

"Este es un paso importante para solucionar las demandas del sector del autotransporte", señaló el presidente de la ABC.

Además, se comprometió el despliegue de maquinaria pesada para realizar los trabajos de mantenimiento de carreteras, una de las principales solicitudes de los transportistas.

“Tenemos una agenda de trabajo clara, y este es un compromiso que se está cumpliendo. Los frentes de trabajo se incrementarán y comenzaremos con maquinaria aquí mismo”, detalló Farfán.

Inspección a calidad de combustible

El acuerdo también incluye la realización de inspecciones periódicas para evaluar el progreso de los trabajos y asegurarse de que se cumplan los compromisos adquiridos. Las inspecciones se llevarán a cabo cada 20-30 días, con el objetivo de dar seguimiento a los avances en la mejora de las condiciones viales.

A pesar de las dificultades, el presidente de la ABC resaltó que el acuerdo fue alcanzado con buena fe por ambas partes, y que se espera que el bloqueo en la Tranca de Urujara se levante como resultado de este compromiso. Farfán agradeció la madurez de los dirigentes del sector y destacó el trabajo conjunto realizado entre el gobierno, los transportistas y otras autoridades para encontrar soluciones a las demandas.

Otros puntos de bloqueo

Finalmente, se confirmó que el siguiente paso será realizar una reunión con los representantes de Caranavi y la Federación Amazónica para continuar con la resolución de sus preocupaciones. Ernesto Farfán concluyó su intervención asegurando que el gobierno sigue comprometido con la mejora de las carreteras y con la atención de las necesidades del sector transportista, trabajando siempre por el bienestar de la población.

¿Se levanta el bloqueo?

Según los dirigentes del transporten sostendrán una reunión para socializar los acuerdos firmados y determinar si se levanta la medida de presión.

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