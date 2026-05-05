Transporte Federado y Libre de Cochabamba ratifican paro con bloqueos

En una jornada que se prevé de alta conflictividad, el departamento de Cochabamba quedará virtualmente aislado a partir de las cero horas de este martes. El transporte federado y el transporte libre ratificaron de forma conjunta un paro movilizado de 24 horas que incluirá el bloqueo total de calles, avenidas y las principales carreteras que conectan al departamento con el resto del país.

La determinación surge ante lo que los dirigentes califican como una "falta de seriedad" por parte del Ejecutivo. La principal condicionante para levantar las medidas de presión es la instalación de una mesa de diálogo directa con el presidente Rodrigo Paz, rechazando cualquier acercamiento con los ministros del área, a quienes acusan de no tener poder de decisión y de haber incumplido compromisos previos.

Ramiro Astulla, ejecutivo de la Federación de Transporte, fue enfático al señalar que el sector ya no acepta promesas a medias. Según el dirigente, el malestar se centra en la deficiente calidad del combustible que llega a los surtidores, además del desabastecimiento crónico de diésel y gasolina que mantiene a los choferes en filas constantes. Astulla advirtió que, de no obtener una respuesta inmediata del primer mandatario, la próxima semana se radicalizarán las medidas con un paro de 48 horas.

Por su parte, el transporte libre, representado por Mario Ramos, confirmó que sus bases se desplegarán en las 16 provincias del departamento. Ramos denunció que el sector está "cansado" de recibir lo que denominó como "combustible basura", el cual estaría afectando los motores de sus herramientas de trabajo. Asimismo, reclamó que el compromiso de resarcimiento de daños por parte del Estado no ha llegado ni al 10% de lo acordado inicialmente.

El bloqueo será total y abarcará todas las modalidades: desde el transporte pesado e interdepartamental hasta el servicio urbano de micros, trufis y radiomóviles. Las centrales de transporte ya han coordinado los puntos estratégicos para impedir la circulación vehicular, lo que afectará tanto el tránsito local como las salidas hacia el oriente y occidente del país.

Ante la contundencia de la medida, los dirigentes pidieron disculpas y comprensión a la ciudadanía, especialmente a los padres de familia, recomendando tomar previsiones de seguridad y movilidad, ya que no habrá transporte disponible durante toda la jornada. La amenaza de los sectores es clara: Cochabamba no se moverá hasta que el Gobierno nacional atienda sus demandas a la cabeza del Presidente.

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