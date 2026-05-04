Bloqueo en Urujara continúa pese a acuerdo: transportistas exigen cumplimiento inmediato

Pese a haberse alcanzado un acuerdo con el Gobierno, el bloqueo en la tranca de Urujara, en la salida hacia los Yungas, continúa este lunes con una vigilia de transportistas que exigen el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos.

“Se ha acordado un documento verbal de que el presidente va a cumplir todos los puntos, pero nosotros vamos a mantener el bloqueo hasta ver que lleguen las máquinas y las cisternas”, afirmó uno de los dirigentes del sector.

Los choferes señalaron que sus principales demandas son el resarcimiento por los daños ocasionados a sus vehículos, la mejora en la calidad del combustible y el mantenimiento de las carreteras, un problema que, aseguran, arrastran desde hace años.

“En tiempo de lluvia el camino es un desastre. No tenemos atención, por eso estamos aquí”, sostuvo el representante.

Según indicaron, el compromiso gubernamental establece que hasta esta jornada deben llegar al punto de bloqueo tanto la maquinaria para trabajos viales como cisternas con combustible. De no cumplirse este plazo, advirtieron que la medida se mantendrá e incluso se ampliará con la participación de más centrales de transporte.

Mientras tanto, la afectación a la población es evidente. Decenas de personas se ven obligadas a caminar largos tramos para llegar a sus destinos ante la paralización total del transporte.

“Estamos perjudicados, no hay autos. Tenemos que ir a pie”, expresó una de las pasajeras afectadas.

En el lugar se evidenció además el relevo de sectores movilizados, lo que confirma la continuidad de la protesta. Aunque los vehículos que bloqueaban fueron retirados momentáneamente, no existe circulación vehicular en la zona.

El conflicto se mantiene pese al anuncio oficial de cumplimiento de acuerdos, lo que refleja la desconfianza del sector transportista, que condiciona el levantamiento del bloqueo a la presencia física de maquinaria y combustible en el punto de protesta.

Las autoridades, por su parte, aún no emitieron un nuevo pronunciamiento sobre el avance de los compromisos, mientras la medida de presión continúa generando perjuicios en la transitabilidad hacia los Yungas.

Mira la programación en Red Uno Play