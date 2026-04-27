¿Planeas viajar? Conoce el estado actualizado de las carreteras en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre el estado actual de transitabilidad en la Red Vial Fundamental (RVF), que abarca más de 18.122 kilómetros de carreteras en todo el país, donde además se ejecutan trabajos de rehabilitación y conservación.

De acuerdo con el reporte más reciente, existen tramos con restricciones vehiculares, circulación con precaución y sectores completamente intransitables, principalmente en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Pando.

En Cochabamba, el tramo Llavini–Bombeo presenta circulación restringida en horarios específicos, mientras que la ruta Cochabamba–Santa Cruz, en el sector de las 7 curvas, se mantiene transitable con precaución debido a trabajos permanentes con maquinaria.

¿Planeas viajar? Así están las carreteras en Bolivia este lunes

Por su parte, en La Paz se reportan mayores complicaciones, con varios tramos afectados por bloqueos vinculados a conflictos sociales relacionados con la calidad de combustible, dejando rutas como Santa Bárbara–Choro Bajo, Entre Ríos–Sapecho y Caranavi–Alcoche completamente intransitables.

Asimismo, en el departamento de Pando, el tramo Montealegre–San Miguel presenta restricción vehicular especial debido a trabajos de construcción en curso.

La ABC recomienda a los conductores tomar precauciones, planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre el estado de las vías para evitar contratiempos.

Para más información actualizada, la entidad habilitó su plataforma digital: https://transitabilidad.abc.gob.bo

Mira la programación en Red Uno Play