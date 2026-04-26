Ante amenazas de bloqueos, parlamentarios instan al Gobierno agotar el diálogo

El clima de tensión social crece en Bolivia ante el anuncio de una serie de bloqueos y movilizaciones programados para arrancar este lunes, principalmente en la sede de Gobierno. Frente a este escenario, parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición han coincidido en un pedido urgente: que las autoridades del Ejecutivo abandonen los despachos, "bajen a las bases" y agoten todas las instancias de diálogo para evitar un nuevo ciclo de conflictividad.

Sectores como el transporte pesado, gremiales y grupos sociales han advertido con medidas de presión debido a demandas sectoriales y la situación económica, lo que ha encendido las alarmas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Llamado a tender puentes

El diputado Edgar Zegarra, de la bancada de Libre, enfatizó la necesidad de evitar confrontaciones que pongan en riesgo la estabilidad del país. Para el legislador, la paz social debe ser la prioridad absoluta del Gobierno.

"Lo que hay que tender son puentes de diálogo. Si no vamos por este camino, vamos a atizar el fuego para poder poner una zancadilla a la democracia. Nadie del pueblo boliviano quiere eso; la gente está pidiendo paz y entendimiento", señaló Zegarra.

Intereses políticos y gestión pública

Desde el ala oficialista, aunque aseguran que ya han existido acercamientos con algunos sectores, denuncian que detrás de las movilizaciones existen tintes políticos que buscan desestabilizar la gestión actual.

La diputada Claudia Bilbao (PDC) expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en la economía nacional, cuestionando la viabilidad de las demandas financieras en un contexto donde el Estado realiza esfuerzos por fortalecer sectores básicos.

Puntos clave destacados por Bilbao: Presupuesto: "¿De dónde vamos a sacar plata?", cuestionó respecto a las exigencias económicas de los sectores en conflicto. Gestión: Resaltó que, a diferencia de gestiones pasadas, este año se están implementando 4.000 nuevos ítems , lo que considera un avance significativo en la administración pública.



Escenario para el lunes

Pese a los intentos de acercamiento mencionados por el Gobierno, los sectores movilizados mantienen su postura de salir a las calles este 27 de abril. La ciudad de La Paz se perfila como el epicentro de las protestas, mientras el país aguarda una respuesta oficial que permita desactivar los puntos de bloqueo y garantizar la libre transitabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play