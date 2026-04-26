Iglesia pide diálogo ante anuncio de movilizaciones en La Paz

Cinco sectores estratégicos, incluyendo la COB y el magisterio urbano, confirmaron movilizaciones en La Paz para esta semana.
26/04/2026 12:28
Escuchar esta nota
Ante el anuncio de movilizaciones de distintos sectores previstas para esta semana, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, exhortó al Gobierno y a los movilizados a deponer actitudes intransigentes y buscar soluciones a los conflictos sociales mediante el diálogo.
Galván, en contacto con la prensa, pidió a los sectores que anunciaron protestas adecuarse a la realidad del país y priorizar espacios de concertación.
En la misma línea, parlamentarios del oficialismo y la oposición demandaron al Ejecutivo generar acercamientos para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados, a fin de evitar conflictos y perjuicios a la población.
La Central Obrera Boliviana (COB), cooperativistas mineros de Potosí, el magisterio urbano, el sector del transporte y la marcha indígena anunciaron movilizaciones para esta semana en la sede de Gobierno.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:45
17:35
18:35
19:00
12:25
14:00
15:45
17:35
18:35
19:00