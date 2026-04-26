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Iglesia pide diálogo ante anuncio de movilizaciones en La Paz

Cinco sectores estratégicos, incluyendo la COB y el magisterio urbano, confirmaron movilizaciones en La Paz para esta semana. 

Red Uno de Bolivia

26/04/2026 12:28

El monseñor Galván en contacto con la prensa. Foto Red Uno

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Ante el anuncio de movilizaciones de distintos sectores previstas para esta semana, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, exhortó al Gobierno y a los movilizados a deponer actitudes intransigentes y buscar soluciones a los conflictos sociales mediante el diálogo.

Galván, en contacto con la prensa, pidió a los sectores que anunciaron protestas adecuarse a la realidad del país y priorizar espacios de concertación.

En la misma línea, parlamentarios del oficialismo y la oposición demandaron al Ejecutivo generar acercamientos para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados, a fin de evitar conflictos y perjuicios a la población.

La Central Obrera Boliviana (COB), cooperativistas mineros de Potosí, el magisterio urbano, el sector del transporte y la marcha indígena anunciaron movilizaciones para esta semana en la sede de Gobierno.

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