Iglesia pide diálogo ante anuncio de movilizaciones en La Paz

Ante el anuncio de movilizaciones de distintos sectores previstas para esta semana, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, exhortó al Gobierno y a los movilizados a deponer actitudes intransigentes y buscar soluciones a los conflictos sociales mediante el diálogo.

Galván, en contacto con la prensa, pidió a los sectores que anunciaron protestas adecuarse a la realidad del país y priorizar espacios de concertación.

En la misma línea, parlamentarios del oficialismo y la oposición demandaron al Ejecutivo generar acercamientos para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados, a fin de evitar conflictos y perjuicios a la población.

La Central Obrera Boliviana (COB), cooperativistas mineros de Potosí, el magisterio urbano, el sector del transporte y la marcha indígena anunciaron movilizaciones para esta semana en la sede de Gobierno.

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