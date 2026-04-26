Bolivia vuelve a captar la atención del mundo tras ser nominada en cinco categorías estratégicas de los World Travel Awards, el reconocimiento más prestigioso de la industria turística global. El anuncio, realizado por el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, marca un hito en la proyección internacional del país como un destino líder en la región.

Las categorías en juego

El país compite en áreas que van desde la calidad de su infraestructura hotelera hasta su encanto urbano y potencial natural. Las nominaciones para Sudamérica son:

Bolivia como Mejor Destino de Sudamérica.

La Paz como Mejor Destino de Ciudad.

Mejor Hotel de Conferencias .

Mejor Hotel de Diseño .

Mejor Operadora Turística.

Estas distinciones no solo celebran la belleza de los paisajes bolivianos, sino también el crecimiento y la profesionalización del sector servicios en los últimos años.

Paso a paso: ¿Cómo apoyar a Bolivia?

Para fortalecer el respaldo nacional y asegurar estos galardones, el Gobierno ha iniciado una cruzada digital invitando a todos los bolivianos y amigos del país a registrar su voto. El plazo máximo para participar es el 12 de junio.

Los interesados deben seguir estos sencillos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: worldtravelawards.com/vote. Crear una cuenta de usuario (requiere verificación de correo electrónico). Seleccionar la región Sudamérica. Emitir el voto en las categorías donde figura Bolivia.

Un impulso a la economía y el orgullo nacional

Ganar en estos premios, conocidos popularmente como los "Oscar del Turismo", otorga una visibilidad global invaluable. Para el sector turístico boliviano, esto se traduce en nuevas oportunidades de negocios, mayor flujo de visitantes extranjeros y el sello de garantía como líderes en la industria.

"Cada voto cuenta para posicionarnos donde merecemos estar. Es decirle al mundo: Bolivia está lista", expresaron representantes de la cartera de Estado, enfatizando que este reconocimiento es una herramienta clave para la reactivación económica y la promoción de la cultura y gastronomía boliviana.

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