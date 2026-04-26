Rescate masivo en Sacaba: Salvan a 61 cachorros víctimas de maltrato y hacinamiento

Este sábado 25 de abril, la unidad de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) logró el rescate de 61 cachorros que eran transportados en condiciones deplorables en el municipio de Sacaba.

La intervención se produjo tras recibir una alerta telefónica que denunciaba el traslado irregular de los canes. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que los animales se encontraban en un estado de hacinamiento total, encerrados en jaulas improvisadas que no cumplían con las condiciones mínimas de bienestar.

Según el reporte oficial, el destino final del traslado era la región del Chapare, pero la acción oportuna de las autoridades impidió que los cachorros continuaran el trayecto bajo condiciones que ya han sido tipificadas como maltrato animal.

La directora de Pofoma destacó el éxito del operativo y la importancia de la denuncia ciudadana para frenar este tipo de traslados ilegales.

"En un operativo exitoso se han rescatado a 61 cachorros, los cuales estaban siendo trasladados al Chapare en condiciones de maltrato. Estaban en jaulas improvisadas de total hacinamiento. Acudimos al llamado telefónico y logramos ponerlos a salvo", informó la autoridad.

Tras el rescate, los 61 canes quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para recibir atención médica y ser evaluados tras el estrés sufrido por el hacinamiento.

Mira la programación en Red Uno Play