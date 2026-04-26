“Así reaccionan”: viceministro difunde video de ataque armado a UMOPAR en operativo antidroga

Un video difundido en redes sociales por el viceministro Ernesto Justiniano muestra el momento de alta tensión que vivieron efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) durante un operativo antidroga en el Trópico de Cochabamba.

“𝗔𝗦𝗜́ 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗖𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗦𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡”, publicó la autoridad, acompañando las imágenes que evidencian un ataque armado contra el personal en una zona de difícil acceso en Villa Tunari.

Disparos en plena intervención

Según el reporte oficial, los efectivos fueron recibidos con disparos por un grupo presuntamente vinculado al narcotráfico. En el video se observa la reacción inmediata del equipo, que responde conforme a protocolo para resguardar su integridad.

“Así ponen en riesgo la vida de nuestros efectivos en la lucha contra el narcotráfico”, advirtió Justiniano, quien aseguró que se hizo uso proporcional de la fuerza.

Los atacantes, tras el enfrentamiento, lograron darse a la fuga internándose en el monte.

Golpe al narcotráfico

Pese al ataque, el operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) permitió identificar y desarticular una ruta utilizada por organizaciones criminales.

La intervención se realizó en en el municipio de Villa Tunari, donde se descubrió una pista clandestina.

Droga, avioneta y armamento

El despliegue dejó importantes resultados: se secuestraron varias bolsas de yute con paquetes de sustancias controladas.

Además, se incautó una avioneta presuntamente utilizada para el transporte de sustancias ilícitas, junto a bidones de combustible, una vagoneta, armas de fuego entre otras evidencias.

Investigación en curso

El caso continúa en investigación mientras se busca dar con los implicados que lograron escapar. Las autoridades consideran que el hallazgo representa un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico que operan en la región.

El video, según el viceministro, muestra solo una parte de la magnitud del operativo y del riesgo que enfrentan los efectivos en este tipo de intervenciones.

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