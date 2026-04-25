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Hallazgo macabro: identifican a hombre degollado cerca de San Ignacio

La víctima presentaba heridas profundas en el cuello. La Policía desplegó operativos en la zona para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Ximena Rodriguez

25/04/2026 15:13

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La tranquilidad de la comunidad Mercedes de Soliz se vio quebrantada tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 50 años sin signos vitales y con evidentes rastros de violencia. La víctima, identificada como Salustiano Gómez, presentaba profundas heridas cortantes en la región del cuello que le habrían provocado la muerte de manera instantánea.

Efectivos policiales se han desplazado hasta el lugar, situado a 120 kilómetros de San Ignacio de Velasco, para iniciar las pesquisas técnicas y el levantamiento del cadáver.

Al respecto, uno de los uniformados informó que “encontraron un cuerpo en la comunidad Mercedes de Soliz; se trata de una persona que ha sido identificado con el nombre de Salustiano Gómez. Al momento se encuentran realizando las operaciones policiales de registro del lugar del hecho”.

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