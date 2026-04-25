La investigación por el hallazgo de sustancias en Cochabamba dio un giro determinante con la aprehensión fundamentada de siete efectivos policiales de distintos rangos, entre ellos dos capitanes, un teniente y cuatro suboficiales.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que tras las pericias se logró “advertir que un paquete ha dado positivo a clorhidrato de cocaína”, lo que derivó en la captura inmediata de quienes habitaban la vivienda oficial.

Los uniformados, pertenecientes al grupo GICE Valle, se encuentran actualmente en celdas de la FELCN a la espera de su audiencia de medidas cautelares bajo cargos de tráfico de sustancias controladas. Al respecto, Tejerina destacó la labor de fiscalización institucional señalando que “lo importante es que la misma policía verifica la existencia de la sustancia” en un control rutinario que derivó en este proceso penal.

Incógnitas sobre el cargamento secuestrado

El Ministerio Público trabaja ahora en esclarecer por qué, de los doce paquetes tipo ladrillo secuestrados, solo uno contenía la droga mientras los otros once no representaban sustancias controladas. Las autoridades fiscales y anticorrupción concentran sus esfuerzos en establecer “quiénes dejaron la sustancia y por qué estaba en esa vivienda”, elementos que serán clave en el documento de imputación final.

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